09:41 - Avvio in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib apre le contrattazioni in progresso dello 0,96%, a 19.341 punti. Bene Luxottica (+2,90%) ed Eni. Il cane a sei zampe corre sull'annuncio di utili superiori alle attese degli analisti: +2,02%. Avvio di seduta nervoso per Mps: dopo aver aperto le contrattazioni in deciso rialzo il titolo ha cambiato improvvisamente direzione ed ora è stato sospeso per ribasso.