Piazza Affari apre in rialzo: +0,3%

Inizio di giornata con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dello 0,30% a 18.821 punti mentre l'indice Ftse All Share guadagna lo 0,33% a 20.467,53 punti. Buon avvio di seduta per Fca (+2,06%) dopo il boom delle immatricolazioni registrato in Europa a febbraio (+22,4%). In crescita anche le principali Borse europee: Francoforte +0,45%, Parigi +0,41% e Londra +0,3%.