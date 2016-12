Piazza Affari apre in positivo

Apertura in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib a 18.275,16 punti a +0,60% e il Ftse All-Share a 19.923,92 punti a +0,53%. Inizia invece in calo lo spread Btp-Bund a quota 110,40 punti base, per un rendimento dei nostri titoli all'1,272% in virtù di un tasso base dei titoli tedeschi allo 0,1680%.