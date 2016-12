Piazza Affari apre in positivo

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano, con il primo Ftse Mib che segna un progresso dello 0,67% a 22.254 punti. Avvio positivo anche per le altre principali Piazze europee: Parigi cresce dello 0,64%, Londra sale dello 0,38% mentre Francoforte guadagna lo 0,14%.