Piazza Affari apre in positivo

Piazza Affari apre in rialzo sulla scia degli altri mercati europei. Il Ftse Mib sale dello 0,57% a 23.380 punti mentre il Ftse All Share dello 0,32% a 25.039 punti. In luce Generali (+3,3%) dopo la pubblicazione dei conti del semestre che vedono un utile in crescita di 1,3 miliardi. Debole Eni (-0,8%).