Piazza Affari apre in positivo

La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo in scia alle anticipazioni di un accordo per la Grecia. Il Ftse Mib guadagna lo 0,83% a 23.131 punti. Avvio in deciso rialzo per la Borsa di Parigi con l'indice Cac-40 che sale dell'1,4% e anche per Francoforte che segna +1,5% con il Dax a quota 11.479 punti.