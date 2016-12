Piazza Affari apre in positivo

Avvio di seduta in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha aperto in rialzo dell'1,61%, a 22.630 punti, spinto dall'attesa che si arrivi a un accordo che impedisca l'uscita della Grecia dall'Eurozona. Corrono i titoli bancari, con Intesa Sanpaolo e Unicredit che in avvio non riescono a fare prezzo. Forti rialzi anche Mps (+4,08%), Bpm (+2,96%) e Mediobanca (+2,87%).