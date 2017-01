09:25 - Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,54% a 20.311 punti. In luce Moncler (+2,61%), Bpm (+1,5%) e Gtech (+1,73%). Sul mercato dei cambi per la prima volta nella storia il dollaro ha superato quota 40 rubli: 40,015. L'euro, dal canto suo, ha varcato nuovamente il muro dei 50 rubli (50,01). Le cause sono molteplici, tra cui le sanzioni occidentali, il clima degli investimenti, il calo del prezzo del petrolio.