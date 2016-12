Piazza Affari apre in positivo, primo Ftse Mib sale dello 0,25%

Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,25% a 16.518 punti. Le principali Borse europee iniziano bene: a Londra, l'indice Ftse 100 sale dello 0,07%; a Francoforte, il Dax 30 cresce dello 0,42%; a Parigi, il Cac 40 avanza dello 0,26%. Lo spread tra i Btp decennali e i corrispettivi Bund tedeschi apre a 137,2 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è all'1,359%.