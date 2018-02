Piazza Affari apre in positivo: primo Ftse Mib a +0,71%

Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato con un +0,71% a 22.191 punti. Positive anche le Borse europee nel giorno degli attesi dati sull'inflazione americana, che offriranno spunti importanti in materia di tassi. A Francoforte l'indice Dax ha aperto in progresso dello 0,81% a quota 12.294 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,55% a 5.137 punti mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,7% a 7.168 punti.