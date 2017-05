Piazza Affari apre in positivo: primo Ftse Mib a +0,37%

Piazza Affari apre in rialzo la seduta. Il Ftse Mib guadagna lo 0,37% a 21.632 punti. Scatto in avvio per Unicredit in scia alla diffusione della trimestrale che ha evidenziato un utile in crescita e sopra le attese degli analisti a 907 milioni di euro. Il titolo del gruppo di Piazza Gae Aulenti, nei primi scambi, sale del 5% a 16,85 euro. Bene anche Mediobanca (+3%) mentre Generali delude con risultati sotto le attese (-1,7%).