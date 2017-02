Piazza Affari apre in positivo: primo Ftse Mib +0,51%

Partenza positiva per Piazza Affari. Gli indici Ftse Mib e All Share guadagnano in avvio lo 0,51%. Le principali Borse europee aprono in rialzo. A Londra, l'indice Ftse 100 sale dello 0,20%. A Francoforte, il Dax 30 guadagna lo 0,47%. A Parigi, il Cac 40 avanza dello 0,66%. Partenza in calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 190 punti. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,21%.