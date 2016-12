Piazza Affari apre in positivo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,4%

Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha fatto segnare un incremento dello 0,4% attestandosi a quota 16.722 punti. Aperture in contrasto per gli altri principali listini europei: Londra, tornata in attività dopo la festività di lunedì, cede lo 0,1%, positive invece Parigi (+0,35%) e Francoforte (+0,42%).