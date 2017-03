Piazza Affari apre in positivo: l'indice Ftse Mib a +0,18%

Piazza Affari apre la seduta in territorio positivo: l'indice Ftse Mib dopo i primi scambi guadagna lo 0,18% a 20.368 punti. In rialzo anche le altre principali Piazze europee: a Francoforte il Dax sale dello 0,47%, +0,42% per il Cac 40 a Parigi e +0,14% per l'Ibex 35 a Madrid.