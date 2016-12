Piazza Affari apre in positivo: il Ftse Mib guadagna lo 0,29%

Piazza Affari apre la seduta in positivo, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,29% a 16.989 punti. In rialzo Mps (+1,57%) Bpm (+1,04%) e Saipem (+0,68%), deboli Prysmian (-0,45%) ed Stm (-0,07%). Apertura in rialzo anche per le principali Piazze europee a partire da Londra, che guadagna lo 0,5% a 6.814 punti. Bene anche Parigi (+0,22%a 4.448 punti) e Francoforte (+0,28% a 10.622 punti).