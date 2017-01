Piazza Affari apre in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,68%

Piazza Affari apre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna +0,68% a 19.632,64 punti. Ottimo avvio per Fca con il titolo che sale a 10,37 euro a +2,47%. Partenza in territorio positivo per le principali Borse europee; in avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,71%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,75% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,47%.