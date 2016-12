Piazza Affari apre in parità, crollo di Mps

Apertura di contrattazioni in parità per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,02% a 16.782,44 punti. Nella settimana che si concluderà con l'annuncio degli esiti degli stress test sulle banche, Mps apre in calo dell'1,92%, e dopo una sospensione torna in contrattazione accelerando al ribasso. Sotto la parità anche Carige (-1,61%), Unicredit (-0,26%) e Bpm (-0,21%). Bene invece Ubi (+0,66%) e Banco Popolare (+0,74%).