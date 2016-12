Piazza Affari apre in negativo

Apertura di seduta in calo per Piazza Affari, con il Mib a 18.551,99 punti a -0,78%, e l'All-Share a 20.214,74 punti a -0,67%. Avvio di seduta molto pesante per le promesse spose Banco Popolare-Bpm: la prima quota a 6,78 euro a -6,48%, Piazza Meda scende a 0,674 euro a -2,39%.