Piazza Affari apre in negativo

Avvio di seduta negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede l'1,42% attestandosi a quota 19.852 punti. Interamente in rosso il paniere delle blue chips. Apertura in linea con quella degli altri principali listini europei: Parigi perde l'1,15%, Francoforte segna un cedimento dell'1,29% mentre Londra arretra dell'1,27%.