Piazza Affari apre in negativo

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,17% a 20.516 punti. Completamente in rosso il paniere delle blue chips ad eccezione di terna (+0,47%). Deboli Fca (-3,77%) ed Mps (-2,51%). A trascinare al ribasso il listino sono i dati delle borse asiatiche con l'economia cinese in rallentamento che spaventa le borse di tutto il mondo.