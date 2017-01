Piazza Affari apre in negativo

Avvio negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,21% a 23.923 punti mentre il Ftse All Share segna un calo dello 0,12% a 25.618 punti. Apertura in calo anche per lo spread Btp/Bund che segna 111 punti contro i 113 della chiusura di lunedì. Il rendimento espresso è dell'1,7%.