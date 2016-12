Piazza Affari apre in negativo

Apertura negativa per la Borsa di Milano, sulla scia delle altre piazze del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib perde lo 0,17% a 23.127 punti mentre l'indice Ftse All Share lo 0,32% a 24.618 punti. Segnano i maggiori ribassi Azimut Holding (-5,62%), Mediolanum (-3,10%), Eni (-1,20%). In controtendenza invece Prysmian (+2,27%) e Stmicroelectronics (+0,77%).