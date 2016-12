Piazza Affari apre in negativo

La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,23% a 23.716 punti. Mps inizia in calo con una flessione dello 0,88% a 9,56 euro, nel giorno del Cda che secondo le attese fisserà le condizioni dell'offerta che partirà lunedì, dopo che ieri in tarda serata è arrivato il via libera Consob al prospetto relativo all'aumento di capitale da 3 miliardi.