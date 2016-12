09:20 - Piazza Affari debole in avvio di settimana. Il Ftse Mib apre in calo dello 0,15% a 19.924 punti. Debole Telecom (-0,7%), Mps (-0,5%) mentre Wdf si muove in deciso rialzo (+1,09%). In leggero rialzo le altre Piazze europee: Parigi +0,20%, Londra invariata.