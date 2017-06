Piazza Affari apre in negativo: primo Ftse Mib perde lo 0,21%

Apertura debole per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,21% a 20.957,65 punti, così come l'All-Share, a 23.185,31 punti. Apertura in rosso anche per le Piazze europee. Francoforte ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,33% a quota 12.728 punti, Parigi in flessione dello 0,24% a 5.282 punti. Piatta Londra.