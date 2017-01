Piazza Affari apre in negativo: l'indice Ftse Mib perde l'1,1%

Apertura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede l'1,1%% attestandosi a quota 19.298 punti. Dopo la fusione con Essilon, Luxottica, inizialmente sospesa, è entrata in contrattazione con un +13,5%. In calo anche altri principali listini europei: Francoforte scivola dello 0,72%, Parigi cede lo 0,80%. Piatta Londra con un +0,02%.