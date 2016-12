Piazza Affari apre in lieve rialzo

Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo Ftse Mib segna un +0,11% a 22.467 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce dello 0,17% a 24.196 punti. Tra i titoli, segno meno per Ubi (-2,1%), bene invece Bpm (+2,36%) e Banco Popolare (+2,17%).