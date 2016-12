Piazza Affari apre in lieve rialzo

Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,07% a 22.549 punti. In rialzo Moncler, che cresce dell'1,28%, e Monte dei Paschi di Siena (+0,86%). Segno meno per Atlantia (-1,87%) ed Enel (-0,67%).