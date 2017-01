Piazza Affari apre in lieve rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,05% a 23.820 punti. In luce Mps (+3,59%), debole invece Telecom (-0,98%): entrambe dopo i conti. Apertura stabile per lo spread tra il Btp e il Bund tedesco che in avvio di giornata segna 115 punti con un rendimento all'1,86%.