Piazza Affari apre in lieve rialzo: indice Ftse Mib sale dello 0,18%

Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,18% attestandosi a quota 17.076 punti. Partenza contrastata per gli altri listini europei in attesa della Bce che annuncerà la sua decisione di politica monetaria: a Francoforte il Dax sale dello 0,19%, seguito dal Cac40 di Parigi con un +0,12%, mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,07%.