Piazza Affari apre in lieve rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,03%

La Borsa di Milano apre in lieve rialzo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,03% a 16.970 punti. Anche le borse europee aprono attorno alla parità. A Francoforte l'indice Dax cede lo 0,05% a 10.625 punti in avvio. A Parigi il Cac 40 sale dello 0,05% a 4.510. Invariata Londra con l'Ftse 100 a 7.000 punti in apertura.