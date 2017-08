Piazza Affari apre in lieve rialzo: Ftse Mib a +0,06%

Piazza affari apre in lieve rialzo, con il primo indice Ftse Mib che segna una crescita dello 0,06%. L'Ftse It All-Share è ivnece invariato rispetto alla chiusura di mercoledì. Contrastato l'avvio per le altre principali Piazze europee: Parigi guadagna lo 0,11%, seguita da Francoforte in rialzo dello 0,03%. Bene anche Madrid, in progresso dello 0,35%. Debole invece Londra, che cede lo 0,15%.