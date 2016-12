Piazza Affari apre in lieve rialzo: Ftse Mib +0,18%, debole Telecom

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dello 0,18% a 16.749 punti mentre l'indice Ftse All Share guadagna lo 0,11% a 18.319 punti. Bene il comparto bancario, con Unicredit in rialzo del 4,48% e Mps del 2,55%. Scivola invece il titolo Telecom (-1,44%).