Piazza Affari apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,11% a 16.510 punti

Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano. A inizio contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna infatti un +0,11% a 16.510 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,12% a 18.152 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda Londra (+0,46%), mentre di segno opposto le aperture a Parigi (-0,16%) e Francoforte (-0,18%).