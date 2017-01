Piazza Affari apre in lieve calo

Inizio di settimana con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo Ftse Mib cede lo 0,31% a 22.071 punti mentre l'indice Ftse All Share perde lo 0,32% a 23.798 punti. Avvio in calo anche per Londra (-0,8%) e Francoforte (-0,2%).