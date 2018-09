Piazza Affari apre in lieve calo: l'indice Ftse Mib a -0,09%

Piazza Affari apre la seduta in lieve calo, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,09% a 20.562,55 punti. Apertura in rialzo, invece, per lo spread fra Btp e Bund tedesco, con un differenziale a 255,8 punti contro i 254 della chiusura di ieri, con il rendimento al 3,04%. Debole l'apertura per le altre principali Piazze europee: Londra -0,20% a 7.368,61 punti, Parigi -0,10% a 5.254,70 punti, Francoforte -0,37% a 11.995,81 punti.