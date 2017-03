Piazza Affari apre in lieve calo: Ftse Mib -0,07% a 19.442 punti

Apertura in leggero calo per la Borsa di Milano. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib segna infatti una flessione dello 0,07% a 19.442 punti, mentre il Ftse All Share perde lo 0,04% a 21.318 punti. In territorio negativo anche le altre principali Borse europee: Londra -0,03%, Francoforte -0,24% e Parigi -0,17%.