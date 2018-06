Piazza Affari apre in lieve calo, Ftse Mib -0,04% a 24.150 punti

Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano, col Ftse Mib che flette dello 0,04% a 24.150 punti. In ribasso dello 0,07% il Ftse All-Share a 26.469 punti. Poco mossi gli altri principali mercati azionari del Vecchio continente: Londra è piatta, Parigi in calo dello 0,05%, Francoforte in rialzo dello 0,07%.