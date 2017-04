Piazza Affari apre in leggero rialzo: Ftse Mib a +0,08%

Avvio in leggero rialzo per Piazza Affari, con l'indice All-share a 22.583,50 punti a +0,07%, Mib a 20.509,24 punti a +0,08%. Spread Btp-Bund invariato a quota 198 punti base in avvio di settimana, con il rendimento dei decennali tedeschi sul mercato secondario allo 0,32%, mentre quello degli omologhi nostrani al 2,30%.