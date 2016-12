Piazza Affari apre in leggero calo

09:32 - Avvio fiacco per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,20% a 20.500, in difficoltà Mps con il titolo che entra in contrattazione in ritardo in Borsa e perde il 4% a 0,41 euro. Il gruppo, che ieri ha annunciato conti in rosso per oltre 5 miliardi e un aumento di capitale maggiore del previsto fino a 3 miliardi, non era riuscito a entrare subito agli scambi di Borsa.

