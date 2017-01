Piazza Affari apre in leggero calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,1%

Avvio di seduta negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,1% attestandosi a quota 19.325 punti. Ancora sospesa Mps per disposizione di Borsa Italiana. Aprono invece in positivo gli altri principali listini europei: a Londra, l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,06%, a Francoforte il Dax 30 sale dello 0,17% mentre a Parigi, il Cac 40 avanza dello 0,19%.