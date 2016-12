Piazza Affari apre in forte rialzo

Avvio di seduta in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,01% a 23.158 punti. Sprint di Inwit (+5,64%) nel giorno del debutto. Bene anche le altre Borse europee, che sembrano credere a un accordo tra Atene e i creditori per porre fine all'emergenza Grexit.