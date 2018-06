Piazza Affari apre in forte rialzo: primo Ftse Mib +2,15%

Apertura in forte rialzo per Piazza Affari nel giorno in cui giurerà il governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Lega e Cinque Stelle. L'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15% a 22.260 punti. Viaggia in deciso calo lo spread tra il Btp e il Bund tedesco nei primi scambi della seduta: il differenziale di rendimento scende a 218 punti base, col tasso sul decennale del Tesoro al 2,56%.