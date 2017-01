Apertura in deciso rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dell'1,22%, attestandosi a 19.885 punti. Un avvio in linea con quello delle altre principali Piazze: Londra guadagna lo 0,9%, Parigi sale dell'1% così come Francoforte.