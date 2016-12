Piazza Affari apre in calo

Nuova apertura in negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,46% attestandosi a quota 17.031 punti. In calo anche gli altri principali listini europei: Francoforte lascia sul campo lo 0,40%, Parigi perde lo 0,17% mentre Londra apre in parità con un +0,04%.