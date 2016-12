Piazza Affari apre in calo

Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna infatti un ribasso dello 0,18% a 22.345 punti. A pochi minuti dall'inizio delle contrattazioni le perdite si ampliano ulteriormente: pesante soprattutto Exor che ha completato la cessione di azioni proprie per un controvalore di 500 milioni necessari a far cassa in vista dell'acquisto della PartnerRe per 5,8 miliardi. Male anche il resto della galassia Agnelli con Fca.