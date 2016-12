Piazza Affari apre in calo

Apertura in leggero ribasso per Piazza Affari, in scia con Tokyo e Wall Street. L'indice Ftse Mib a inizio contrattazioni segna infatti un -0,14% a 23.595 punti. In calo lo spread fra Btp e Bund: il differenziale segna quota 115,9 punti con un rendimento del titolo decennale pari all'1,88%.