Piazza Affari apre in calo

Apertura negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,45% a 23.231 punti mentre il Ftse All Share un calo dello 0,46% a 24.824 punti. Avvio in ribasso anche per le maggiori Borse europee con Londra a -0,43%, Francoforte a -0,74%, Parigi a -0,77% e Amsterdam a -0,85%.



