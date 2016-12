Piazza Affari apre in calo

La Borsa di Milano apre in calo. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,15% a 23.718 punti. Mps non riesce a fare prezzo in avvio di seduta e il titolo resta sospeso in Borsa. Le azioni segnano un calo teorico del 3,73% a 8,91 euro. Seat precipita verso il prezzo d'Opa lanciato da Iol. Il titolo delle pagine gialle cede l'8,51% a 0,0043 euro.