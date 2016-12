09:16 - Avvio di seduta in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che arretra dello 0,55% a 19.322 punti. Segnano il passo Tenaris (-3,25%), Telecom (-1,77%) e le popolari Bper (-1,83%), Bpm (-1,35%) e Banco (-1,15%). Bene Finmeccanica (+2,49%). In ribasso anche le altre principali Borse Europee: Londra -0,46%, Parigi -0,36%, e Francoforte -0,33%.